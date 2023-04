I capolavori degli Uffizi di Firenze protagonisti in Cina

(Di venerdì 28 aprile 2023) Le mostre a Shanghai e Pechino A Shanghai , al Bund Art One Museum , si potrà visitare fino ad agosto la mostra 'Botticelli e il Rinascimento', che comprende 48 dipinti dei maestri fiorentini del ...

Il Museo Nazionale di Pechino ospita fino a settembre l'esposizione 'dell'autoritratto dalla collezione delle Gallerie Uffizi', dove sono esposte 50 opere dal Rinascimento a oggi

Due le mostre: a Shanghai e Pechino. In esposizione, le grandi opere dei maestri del Rinascimento, da Raffaello a Botticelli ...Doppia presenza degli Uffizi in Cina, con le Gallerie che portano contemporaneamente due mostre nel grande Paese asiatico: una nella capitale economica, Shanghai, l'altra in quella politica, Pechino, ...