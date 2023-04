I 3 | 4 miliardi del Def necessari per il taglio del cuneo fiscale e i bonus per i genitori

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il governo Meloni aveva infiocchettato tutto a dovere: un decreto lavoro da approvare in un consiglio dei ministri ad hoc convocato per il Primo maggio, festa dei lavoratori. Con tanto di smantellamento del reddito di cittadinanza, liberalizzazione dei contratti a termine senza causali, mini-aggiuntivo del. E aumento della soglia esentasse dei fringe benefit per i dipendenti con figli. Costo: 3,4. Tanto quanto vale lo scostamento di bilancio, che però ieri è stato respinto dalla Camera. A Montecitorio, la risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento di bilancio ha ottenuto 195 voti favorevoli, 19 contrari e 105 astenuti: non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta di 201 sì, il testo non è passato. Alla maggioranza mancano sei voti: sull’esito hanno pesato le molte ...