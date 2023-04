Hockey su ghiaccio | Mondiali 2023 | domani il debutto dell’Italia contro la Romania

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tutto pronto per l’inizio del Mondiale disu, con la Nazionale italiana che farà il proprio esordio nella 1^ Divisione Gruppo A di Nottingham, in Gran Bretagna. L’appuntamento è fissato peralle ore 17, quando gli azzurri affronteranno la. Nella conferenza stampa odierna sono stati annunciati i convocati per la sfida: dovranno lasciare il ritiro i difensori Lorenzo Casetti e Dylan Di Perna e gli attaccanti Marco Magnabosco, Anthony Salinitri e Diego Glück. Il duo dei portieri sarà composto da Justin Fazio e Damian Clara, l’emergency goalie sarà Gianluca Vallini. Il responsabile delle squadre Nazionali diStefan Zisser ha spiegato le scelte: “In base a quanto visto nel corso della preparazione abbiamo dovuto fare delle scelte. Bolzano e Cortina sono arrivati fino ...