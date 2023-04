“Ho scritto t’amo sulla sabbia”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il Napoli verso lo scudetto ispira amore, la scenografia di Posillipo è il connubio tra affetto per la squadra e bellezza della città. Lasciateci prendere in prestito la canzone scritta da Sharade e Sonago e interpretato da Franco IV e Franco I “Ho“. Perché la scenografia sul lungomare di Posillipo dice proprio questo: amore, amore infinito verso la squadra, verso la città, verso la napoletanità. Si, perché essere e sentirsi napoletani e amare la maglia azzurra sono due cose inscindibili. Puoi anche non nascere a Napoli, puoi anche non vivere nel capoluogo partenopeo, ma certe cose non cambiano. A Posillipo la scenografia per lo scudetto del Napoli Potenza di un’immagine: quei tre scudetti apparsidelle spiagge di Posillipo raccontano più di ogni ...