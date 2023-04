Ho schiarito i miei capelli | senza usare sostanze chimiche e senza spendere 1 euro!

Leggi su donnaup

(Di venerdì 28 aprile 2023) Con l’arrivo della bella stagione, cerchiamo luce, anche per i nostri! Qualche ciocca oppure l’intera chioma più chiara regalano un’aria giovane e fresca. Durante l’inverno, però, il freddo, i berretti, le sciarpe, l’umidità potrebbero aver fortemente compromesso la salute dei fusti: punte doppie, secche, sfibrate sono un problema comune. Ricorrere alle tintepeggiorerebbe la situazione, depauperando la nostra capigliatura ulteriormente e regalando un effetto paglia non certo ambito! Proprio per questo, siamo spesso costrette a rinunciare a un tocco di colore diverso, pur di preservare la loro salute. Ma se resistiamo alla tentazione di fare un drastico cambio di look, non significa che non possiamo modificare la nostra immagine, progressivamente, magari ricorrendo a rimedi naturali, delicati sui, sicuri e ...