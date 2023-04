“Ho rifiutato un matrimonio combinato | mio padre mi ha picchiata” | la confessione alla prof di una studentessa indiana

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Mi hanno: mio, mio zio… mia madre mi ha dato un calcio in pancia. Va avanti così da mesi. Da quando mi hanno imposto un uomo da sposare ma io ho detto di no. Sono innamorata di un mio connazionale, indiano anche lui, è un 23enne, ha quattro anni più di me”: una ragazzadel Modenese,di un istituto superiore non lontano da Bologna, ha parlatosuaessoressa delle vessazioni di matrice religiosa che è costretta a subire in famiglia. Un caso che ricorda da vicino quello di Saman Abbas, la diciottenne pachistana uccisa non lontano da quella stessa zona nella notte del 1 maggio 2021 per averun. La giovane si trova ora in un centro protetto, al sicuro dai suoi ...