Hasib Omerovic picchiato e minacciato | parla l’agente pentito | ‘Ho avuto paura | perciò ho firmato una relazione falsa’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 aprile 2023) La vicenda di, il 36enne precipitato dalla finestra della sua stanza, al terzo piano di una palazzina situata in zona Primavalle, assume contorni più definiti grazie alla testimonianza di uno dei tre agenti di Polizia indagati per falsa testimonianza. Il poliziotto, Fabrizio F, ha chiarito ai pm, nel corso dell’interrogatorio, che si è visto costretto a firmare l’annotazione di servizio redatta dall’assistente capo, Andrea Pellegrini ‘è un mio superiore e ho’.ha ricostruito quanto avvenne il 25 luglio Maricostruisce anche passo passo cosa è avvenuto il 25 luglio scorso in quell’appartamento, così come riportato da La Repubblica. Ha raccontato di essere arrivato insieme al suo superiore e altri due colleghi, hanno bussato e ha aperto ...