Pep Guardiola ha insistito tutto l'anno perché imparasse a giocare così. "È un realizzatore fantastico, ma deve essere coinvolto nel gioco" ha ripetuto il tecnico del Manchester City a Erling. Il perché lo si è visto contro l'Arsenal, col norvegese che ha dominato non con i gol ma giocando per la squadra. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ...Erlingsu Instagram ha postato una storia con labritannica delle orecchiette - s'intravedono funghi, forse una boscaiola - definite dal calciatore norvegese il miglior piatto di ...Per noi ancora di più, perché lavista a Girona non andava bene e abbiamo la possibilità ... Stai seguendoVorresti addestrarlo "Non pensiamo ancora alla semifinale. Pensiamo a fare ...

Haaland versione 2.0: fa anche assist e sogna il triplete con il City La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il giovane attaccante ha pubblicato una storia su Instagram con una rivisitazione britannica del famoso piatto barese ...