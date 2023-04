“Ha una figlia segreta” Il retroscena sul Re

(Di venerdì 28 aprile 2023) Chi è Julie Chavez Rodriguez, la manager della campagna di Biden È soprattutto la nipote del leader sindacale messicano Cesar Chavez. 45 anni, è l’attuale consigliere presidenziale e direttore degli affari intergovernativi alla Casa Bianca ed è la latina di più alto rango alla Casa Bianca, che aveva già assunto diversi ruoli nell’amministrazione di Barack Obama come responsabile del coordinamento con il Consiglio di sicurezza nazionale sugli sforzi per normalizzare le relazioni degli Stati Uniti con Cuba e della risposta alla migrazione di massa delle famiglie centroamericane verso il confine degli Stati Uniti. Suo nonno, César Chávez (1927-1993), era un americano di origine messicana che dal 1960 guidò la lotta per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori agricoli in California. Fondatore del sindacato American Agricultural Workers Association (UFWA), che in seguito divenne la ...

