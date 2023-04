Gusmeroli | Alcuni decreti arriveranno in pochi mesi Tempi e modi della delega fiscale Intervista al relatore

(Di venerdì 28 aprile 2023) "C’è la possibilità per i dipendenti di dedurre le spese per la produzione del reddito: un provvedimento importantissimo, finalizzato a diminuire le differenze rispetto alla categoria dei lavoratori autonomi", annuncia ad Affaritaliani.it Alberto. Segui su affaritaliani.it

La Nuova Sondrio è scesa in campo con: Moretti, Bettinelli, Morella, Bianchi, Menesatti,, ... Primi calci Infine ricordiamo la partecipazione del gruppo di Primi Calci 2015, con..."Era chiaro - ha aggiunto- che gli obiettivi dovessero essere rivisti alla luce dell'...due rate sono andate a buon fine e per la terza rata da 19 miliardi di euro bisogna risolvere...Era chiaro " ha aggiunto" che gli obiettivi dovessero essere rivisti alla luce dell'...due rate sono andate a buon fine e per la terza rata da 19 miliardi di euro bisogna risolvere...

Delega fiscale, Gusmeroli: Alcuni decreti pronti in pochi mesi. Intervista Affaritaliani.it

Intervista di Affaritaliani.it ad Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività ... "Per i decreti attuativi il Governo si è dato 24 mesi ma alcuni decreti potrebbero vedere la luce in ...Un periodo dove la contabilità e gli adempimenti fiscali erano solo manuali, senza l’ausilio di alcun computer o software. Da allora si è succeduto qualche restyling: la cosiddetta “Visentini bis” del ...