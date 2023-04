Günter Parche | l' uomo che mise fine alla carriera di Monica Seles per amore di Stefi Graff

Quel giornolascia l'anonimato nel quale era sempre vissuto per 38 annni per fare irruzione, armato con un coltello, durante una pausa della partita della Seles contro Magdalena Maleeva.Quello dei 30 anni da quando la campionessa Monica Seles , il 30 aprile del 1993, venne accoltellata a una spalla da. La notizia è che l'uomo è morto all'età di 68 anni e il decesso, ...BERLINO - Quando affondò il coltello nella schiena di Monica Seles, il tennis cambiò. Tutti impararono quel nome, Gunter, molti pensarono di non dimenticarselo mai. Perché la campionessa serba, numero uno del mondo, dopo quell'attacco atroce del 1993 non fu più la stessa. Si fermò per due anni, profondamente ...

È morto Gunter Parche, accoltellò Monica Seles trent'anni fa: era in ... Fanpage.it