Guida agli eventi del weekend e del Primo Maggio

(Di venerdì 28 aprile 2023) Street food e sagre ci aspettano a Bergamo e in provincia. A Treviglio per l’intero fine settimana c’è la Fiera Agricola della pianura bergamasca. Ultimi appuntamenti alla Fiera dei Librai. Venerdì inaugura ufficialmente la 60ma edizione del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo. In piazzale Alpini, tra sabato e domenica, arrivano i concerti del. Ecco i nostri consigli.

... in streaming on line o via radio: 46.7%), o grazieaggiornamenti nei notiziari e nei ... Uno degli aspetti meno noti del Giro d'Italia è il suo ruolo di 'turisticà per gli italiani: per il 43.... Camille Barrère (1851 - 1940) aveva già trascorso quasi un decennio alladell'ambasciata ... uno dei padri di questa disciplina, Enrico Serra che lo scrisse nell'ormai lontano 1950esordi ...... ossia ordini di grandezza indietro rispettoanaloghi percorsi formativi tedeschi e francesi. '... Articoli più letti Come funziona la prima bici con le ruote quadrate di Daniele Polidoro La...

Gianicolo: guida turistica precipita dal belvedere davanti agli studenti, è grave RomaToday

Gandino propone un’iniziativa a ricordo dei 790 anni dalla firma dell’Atto di Emancipazione il 6 luglio 1233 che portò alla costituzione del Comune.Lo stato dell'arte delle detrazioni fiscali previste dall'art. 119 del Decreto Rilancio per condomini e unifamiliari ...