Guardatemi negli occhi Meloni pubblica il video della cazziata ai parlamentari

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo che lo scostamento di bilancio non è passato alla Camera, la premier parla coi giornalisti da Londra, accusa i deputati con malcelata calma e poi si premura che tutti vedano e tutti sappiano. “È stato un brutto scivolone, una brutta figura, ma non vedo segnali politici. Affrontiamo una situazione che non è facile”. Sono le parole che Giorgiaha pronunciato dopo il voto sul Def che ha visto la maggioranza andare sotto alla Camera: dichiarazioni fatte alla presenza dei cronisti intervenuti durante la sua visita a Londra e che la premier ha voluto rilanciare in prima persona, con unpostato sui suoi profili social. “Stiamo facendo del nostro meglio. Non ci stiamo risparmiando e credo che non si debba risparmiare nessuno”, ha aggiunto rimarcando che "tutti vanno richiamati alle proprie responsabilità perché la situazione non è facile". Il ...