(Di venerdì 28 aprile 2023) L’amministrazione capitolina guidata da Robertoha censurato Meglio, l’associazione del terzo settore che si occupa della legalizzazione della. Ed è stata la stessa associazione del terzo settrore a renderlo noto con un video postato sulla propria pagina Facebook: “Sembra incredibile ma gli uffici del Comune di Roma hanno deciso che non possiamo pubblicare le affissioni della nostra campagna per la legalizzazione della. Il Campidoglio nega le affissioni agli antiproibizionisti. Ma il suo partito è favorevole alla liberalizzazione dellaNell’immagine censurata era presente una piccola fogliolina di, forse un po’ troppo per il Sindaco del Pd?”. Un rifiuto, spiega nel video la coordinatrice di MeglioAntonella ...

Gualtieri contro la cannabis legale. Altro fronte aperto con la Schlein ... LA NOTIZIA

