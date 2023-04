Griner | «Non giocherò mai più all’estero | tranne per le Olimpiadi»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 aprile 2023) Era il febbraio 2022 quando la cestista della Wnba Brittneyveniva detenuta quasi 10 mesi in Russia con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Lo scambio di persona con il trafficante di armi Viktor Bout all’aeroporto di Abu Dahbi ha fatto sì che la star del basket tornasse negli Stati Uniti; il presidente Joe Biden aveva twittato: «Ho parlato con Brittney. È al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa». Per la prima volta dopo l’accaduto, ieriha tenuto una conferenza stampa per i media nella sede delle squadre Nba di Phoenix: «Ho conosciuto momenti difficili. Bisogna affrontare le avversità per tutta la vita, ed è stata piuttosto dura. Mi sono concentrata su me stessa e l’ho superata. Ho fatto affidamento solo sul mio duro lavoro per superare tutto». Sulla consapevolezza che potesse venir fuori prima o poi la verità, la ...