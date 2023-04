Griglia di partenza F1 | GP Azerbaijan 2023 | Ferrari in pole con Leclerc! Battuto Verstappen!

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino di Baku. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellaposition e si è definita ladiper la gara di domenica. In questo fine settimana il format è infatti diverso e la giornata del sabato prevede la nuova Sprint Shootout che determina lo schieramento per la Sprint Race del sabato pomeriggio. Charles Leclerc ha conquistato laposition del GP di. Il pilota dellasi è inventato una magia a Baku, ha stampato un roboante 1:40.203 proprio all’ultimo assalto e ha rifilato un distacco di 0.188 a Max Verstappen. Il monegasco era curiosamente a pari tempo con l’olandese dopo il primo ...