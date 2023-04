Graziani | «Inter | ci vorrebbe Inzaghi in coppa e un altro in Serie A!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 aprile 2023)ironizza sul rendimento differente dell’fra laA e le coppe. L’ex attaccante, in unvento per Sport Mediaset, vede benesolo per le partite secche anziché per il campionato. CAMBIO PARZIALE – Si parla tanto di mancata conferma di Simone, che però sta cercando di raggiungere altri trofei (intesi come coppe). Questo porta Francescoa una battuta: «Sai cosa ciall’? Un allenatore per il campionato e Simoneper le coppe (ride, ndr). Perché in campionato purtroppo il piatto piange: se non si qualifica tra le prime quattro rischia di vanificare tutto questo gran lavoro che sta facendo».-News - Ultime notizie e calciomercato ...