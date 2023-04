Grattugio i tappi di sughero e li uso proprio come mi ha insegnato mio nonno! Non ti dico i risultati!

Leggi su donnaup

(Di venerdì 28 aprile 2023) Lo sapevi che idipossono essere utilizzati in tantissimi modi diversi? Ilè un tipo di corteccia naturale che può essere impiegata in vari modi, anche per le tue piante da giardino. Questo materiale, infatti, contiene numerose sostanze nutritive che fanno molto bene alle piante,ad esempio, il potassio, il fosforo e l’azoto. Vediamo quindi, quali sono le idee originali per utilizzare idi. Ecco alcune idee per utilizzare idiin giardinoabbiamo anticipato, spesso, idivengono riutilizzati nell’agricoltura, visto che si tratta di un materiale ecologico e naturale. In molti casi, si adoperano...