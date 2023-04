Grana Padano abbraccia la cultura dell’ospitalità italiana

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il Consorzio, rappresentato dal direttore generale, Stefano Berni, ha partecipato, in qualità di partner, all’evento speciale presso il Ministero delle imprese e del made in Italy che ha inaugurato la prima edizione della “Giornata della Ristorazione”, la manifestazione promossa dalla Federazionedei pubblici esercizi (FIPE-Confcommercio) con il patrocinio anche dei ministeri del turismo, dell’agricoltura e degli esteri. La Giornata della Ristorazione – parte dei cui proventi sosterranno l’attività di charity in favore di Caritase contro la povertà alimentare – si è svolta oggi in tutta Italia e all’estero attraverso decine di iniziative i cui protagonisti sono ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e taverne, intese come imprese capaci di riabituare l’uomo a vivere assieme costruendo ...

A seguire - evidenzia Coldiretti - le salse e le conserve di pomodoro per 328 milioni, i formaggi, dalal Parmigiano Reggiano, per 321 milioni di euro, frutta e verdura per 267 milioni, ...... l'agenzia guidata da Francesco Giromini , è on - line il nuovo sito del Consorzio di Tutela( www.granapadano.it ). 'La storia millenaria del- ha commentato il direttore ...... 'C on il mio lavoro viaggio molto sono spesso all'estero e l'alimentazione è un elemento essenziale, mi piace mangiar bene cose fresche di stagione, come prosciutto fresco o un pezzo di...

Grana Padano rinnova la comunicazione digitale con KPMG e FGMC Engage

L’Assemblea Generale del Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP lancia nuove sfide con dati lusinghieri: grande spinta dall'export.Un articolo del New York Post accende il dibattito: stupore fra i vegetariani. Il disciplinare della specialità del made in Italy prevede l'uso ...