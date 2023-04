GP Spagna | Libere 2 MotoGP | doppietta grandiosa di Aprilia!

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo aver assistito al meraviglioso assolo dell’inossidabile Dani Pedrosa su KTM nelle1, il GPdellaha mandato in pista anche le2 a Jerez de la Frontera. Come è andata questa nuova sessione che ha ufficialmente archiviato questo venerdì dedicato alla classe regina? È stata una grande prova per Aprilia che ha tinto di nero questa manche: Aleix Espargarò ha staccato il miglior tempo seguito dal compagno di box Maverick Vinales. Chiude il podio virtuale Jack Miller su KTM, mentre il primo degli italiani è Marco Bezzecchi su Mooney VR46 Racing Team. Solo ottavo il campione del mondo Francesco Bagnaia sulla Ducati ufficiale. Entrambi gli italiani sono fuori dal Q2. GP: la classifica di questa sessione (Credit foto ...

In attesa dei test ufficiali in programma lunedì 1 maggio, il giorno dopo il GP di, alcuni team hanno provato diverse novità nel venerdì di provedi Jerez. A cominciare da Ktm, che con Dani Pedrosa ha sfoggiato una moto rivisitata nell'aerodinamica: dal nuovo cupolino ...

