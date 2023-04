GP Spagna | Bagnaia | “Pista particolare | dovremo adattarci Ho fiducia nella squadra”

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) Peccoè fiducioso per il weekend in quel di Jerez De La Frontera, in cui il pilota ha trovato delle difficoltàgiornate di Prove Libere, classificandosi 13esimo. La conseguenza di questo piazzamento sarà quella di dover attraversare il Q1giornata di qualifiche di sabato 29 aprile. Ai microfoni di moto .it,ha così parlato della giornata di Libere: “L’anno scorso veniva tutto con semplicità, anche se ho fatto gli stessi tempi dell’anno scorso, ma facendo fatica. Vedremo domani ma troveremo una soluzione, questa è unae il bilanciamento della moto 2023 è abbastanza diverso dall’anno scorso, ma ho totale, sono abbastanza tranquillo. La Q1 non sarà facile. Quando hai ...