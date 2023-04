GP Azerbaijan | qualifiche | Leclerc | che pole! Battute le Red Bull | Sainz 4°

Una qualifica strepitosa da parte di Charles Leclerc. Prima pole position stagionale per lui e la Ferrari conquistata nelledel GP d', battute le Red Bull di Verstappen e Perez. Quarto Sainz. Che giro nel finale! Giro straordinario di Leclerc all'ultimo tentativo, con il monegasco che ha piazzato un 1'...Clamorosa pole position di Charles Leclerc nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio dell', quarto appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una qualifica incerta fino alla bandiera a scacchi, il monegasco è riuscito a garantirsi la prima pole position della ...C'è tanta delusione in Sergio Perez. Il messicano della Red Bull non è andato oltre il terzo tempo nelledel Gran Premio d', quarta prova stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1, e domenica scatterà dalla seconda fila alle spalle della RB19 gemella di Max Verstappen e della Ferrari ...

Formula 1, GP Baku: Leclerc in pole in Azerbaijan, Verstappen 2° Sky Sport

Festeggia Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il pilota della F ...Il pilota monegasco chiude le qualifiche del Gp d'Azerbaijan davanti alle due Red Bull e fa impazzire il web: tutte le ironie e gli sfottò ...