GP Azerbaijan | Qualifiche F1 | finalmente Ferrari | Leclerc in pole!

(Di venerdì 28 aprile 2023) Un nuovo format in questo weekend di Formula 1. Dopo aver assistito alla Libere 1 guidate dal solito campione del mondo olandese, il GPha mandato in pista ledi F1 in questo insolito venerdì messo in scena dal Circus più importante e famoso delle quattro ruote. Come è andata questa prova divisa in tre manche? La pole position è stata conquistata da una grandeguidata magistralmente da Charlesche è riuscito a piazzare la sua vettura davanti a tutte le altre nel Q3 compiendo un mezzo miracolo sull’asfalto di Baku. Seconda la Red Bull di Max Verstappen che per una volta ha perso la sfida a distanza con il Cavallino Rampante, mentre il podio virtuale è stato chiuso da Sergio Perez che si è tenuto alle spalle Carlos Sainz. Lewis Hamilton e Fernando Alonso scatteranno, invece, dalla ...