GP Azerbaijan | Formula 1 | libere | Verstappen davanti a Leclerc

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ha preso il via in tarda mattinata il fine settimana di1 che ha visto poco fa la disputa della prima sessione di provedel Gran Premio di. Anche in questo caso non sono mancati i colpi di scena che hanno scaldato l’atmosfera sin dalle prime battute. Trionfo per Max, che è stato il più veloce di tutti e ha concluso il miglior giro in 1:42.315. Dietro di lui però si sono finalmente visti sprazzi di Ferrari con Charlesche ha chiuso al secondo posto in 1:42.352. Infine terza piazza per Perez. Andiamo però a vedere come si è composta la griglia al termine delledel GP didi1. GP1,: i risultati (Credit ...

Da oggi su Sky la1 diventa ancora più realistica e immersiva: nasce la nuova App Live interattiva dedicata ... a partire dal Gran Premio d', con la gara in esclusiva live domenica 30 ...... con1 e MotoGP , oltre ai campionati NTT IndyCar Series e FIA WEC . Da giovedì 27 fino a domenica 30 aprile , in programma su Sky il Gran Premio d'di F1 e il Gran Premio di Spagna ...Il gran premio dell'si avvicina e per la Ferrari , come sempre, ci sarà da soffrire. Fin qui, nelle tre gare ... uno dei dieci della1'. "Più opzioni per fare cazz***": Verstappen ...

F1, Gp Azerbaijan: Gli orari della Formula 1 oggi in TV su Sky e TV8 Circus Formula 1

L'imperativo per questa sessione è stato innanzitutto quello di girare il più possibile. Mettere in cascina il maggior numero di giri sia per togliersi la ruggine dopo un mese di inattività , sia per ...BAKU, Azerbaijan, April 28. During the Formula 1 Azerbaijan Grand Prix of 2023, a fire broke out in the Formula 1 car, Trend reports. The car, which was driven by a French racing driver currently ...