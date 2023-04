(Di venerdì 28 aprile 2023) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - “L'esperienza diCapitale della Cultura lascerà il superamento di barriere e pregiudizi che ci tenevano un po' distanti. Le due cittàstoria e valori simili ma si guardavano con un po' di sufficienza reciproca. Abbiamoa lavorare insieme, non solo le amministrazioni comunali ma anche fondazioni, il terzo settori, i rappresentanti di impresa”. Così Giorgio, sindaco di, in occasione dell'inaugurazione di TheGate2023, l'installazione che collega in tempo reale, le due città Capitale Italiana della Cultura 2023. “Due gate gemelli alti 9 metri dal grande contenuto tecnologico e realizzati da imprese del nostro territorio – prosegue– Di colpo ...

Gori: "Bergamo e Brescia hanno imparato a collaborare" Civonline

