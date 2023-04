Golf | PGA Tour | Mexico Open 2023 | Molinari 31° dopo primo giro Smotherman in testa

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) I risultati della prima giornata del, torneo del PGAin corso al Vidanta VallartaClub (par 71).le prime 18 buche al comando c’è lo statunitense, autore di un ottimoin 63 colpi per il -8 che vale la prima posizione. Per lui un colpo di vantaggio nei confronti del sudafricano Erik Van Rooyen e dell’argentino Tana Goya che sono a -7. A -6 c’è invece Tony Finau, in compagnia di Eric Cole, Taylor Pendrith e Raul Pereda. Tra i nomi più attesi c’è ovviamente quello di Jon Rahm: lo spagnolo, recente vincitore del Masters e numero 1 del ranking mondiale, è 14° con -4. Un colpo più indietro Francesco, per un -3 che vale la trentunesima posizione: l’azzurro un bogey e quattro ...