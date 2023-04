(Di venerdì 28 aprile 2023) Iisti del PGAdanno il via ad un nuovo appuntamento di questa ricca stagione. Spazio infatti alat Vidanta (montepremi 7.7 milioni di dollari), evento nato nel 1944 ed organizzato in collaborazione con Challenge, Web.Com, PGALatinoamerica, ede Las Americas. Al termine della classifica. L’americano svetta grazie ad una tornata da -8 (63 colpi) bogey free, e vanta una lunghezza di margine sull’argentino Tano Goya e sul sudafricano Erik van Rooyen. -6 e quarta posizione per un nutrito gruppetto composto dal messicano Raul Pareda, dal tedesco Stephan Jaeger, dagli americani Eric Cole e Tony ...

Nel 2008 è diventato torneo nazionale, nel 2013 è entrato a far parte delTour Latinoamerica e dallo scorso anno è nel calendario delTour. Il montepremi è di 7.700.000 dollari di cui 1.386.Per chi segue il, conosce l'attuale momento di difficoltà incontrato dalTour dopo la creazione di una lega parallela, la LIV, sostenuta dai sauditi. In risposta alle esigenze espresse ...Per entrambi si tratta del primo successo sul circuito. Si sono classificati al 23°posto Edoardo Molinari e il capitano di Ryder Cup Luke Donald.

Golf, PGA Tour 2023: Austin Smotherman guida il Mexico Open dopo il primo round. Buon avvio di Francesco Molinari OA Sport

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo appuntamento di questa ricca stagione. Spazio infatti al Mexico Open at Vidanta (montepremi 7.7 milioni di dollari), evento nato nel 1944 ed organizzat ...Lo spagnolo, numero uno mondiale, difende il titolo nel Mexico Open at Vidanta e cerca il bis consecutivo riuscito solo a tre giocatori nella storia del torneo giunto alla 64ª edizione Lo spagnolo Jon ...