(Di venerdì 28 aprile 2023) Seconda giornata in archivio al2023, torneo alla sua prima edizione sul DP. Sul percorso del Jack NicklausClub di Incheon sono due i giocatori chela classifica al “di boa”: il sudcoreano Sanghuyned il tedesco. Il sudcoreano ha ha infilato unin 69 colpi grazie a quattro birdie ed un bogey, mentre per il tedesco è arrivato il secondoconsecutivo in 68 colpi. I due hanno raggiunto lo score di -8 con cui si sono dunque portati in testa alla classifica. Terza piazza in condivisione per due francesi, Mike Lorenzo-Vera ed Antoine Rozner. Il primo ha fatto registrare il miglior punteggio sul...

...list of CNN Travel's best 50 destinations to visit in 2023 and featured on TIME magazine's's ... meeting and convention space, two nightclubs, a beach club, two theaters and acourse. Nearly ...... la seconda edizione dovrebbe spostarsi sul più recente pianale MQB Evo , già utilizzato da VW... Da qui allapremiere, riceveremo senza dubbio nuovi indizi....di riferimento nell'hôtellerie di lusso internazionale e membro di The Leading Hotels of the. ... palestra, sauna, bagno turco, campo squash,elettronico, putting green, percorso vita e 8 ...

Golf, DP World Tour: Yannik Paul e Sanghyun Park comandano il Korea Championship al giro di boa, Migliozzi si salva OA Sport

Seconda giornata in archivio al Korea Championship 2023, torneo alla sua prima edizione sul DP World Tour. Sul percorso del Jack Nicklaus Golf Club di Incheon sono due i giocatori che comandano la cla ...Prova di carattere in Corea del Sud per Guido Migliozzi che, dopo un primo round complicato, supera il taglio e accede alla fase finale del Korea Championship, torneo del DP World Tour. (ANSA) ...