Golf | DP World Tour | Guido Migliozzi rimonta e supera il taglio in Corea | in testa ci sono Park e Paul

(Di venerdì 28 aprile 2023) Buonapernella seconda giornata del Korea Championship 2023, torneo del DPin corso di svolgimento a Incheon (del Sud). Il vicentino è infatti risalito dalla 91esima alla 57esima posizione, con il punteggio complessivo di pari al par che è anche l’ultimo utile per passare ildi metà gara. Inalla classifica cidopo le prime 36 buche il sudno Sanghyun(67 69) e il tedesco Yannik(68 68) cheappaiati a -8. Un colpo di ritardo per il francese Antoine Rozner, che era leader dopo la prima giornata: con lui anche l’altro giocatore transalpino Mike Lorenzo-Vera. A -6 in quinta posizione troviamo ...

Golf, DP World Tour: Yannik Paul e Sanghyun Park comandano il Korea Championship al giro di boa, Migliozzi si salva OA Sport

Seconda giornata in archivio al Korea Championship 2023, torneo alla sua prima edizione sul DP World Tour. Sul percorso del Jack Nicklaus Golf Club di Incheon sono due i giocatori che comandano la cla ...Prova di carattere in Corea del Sud per Guido Migliozzi che, dopo un primo round complicato, supera il taglio e accede alla fase finale del Korea Championship, torneo del DP World Tour. (ANSA) ...