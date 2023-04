(Di venerdì 28 aprile 2023) Si comincia con Florence and The Machine. Si chiude con gli Arctic Monkeys. In mezzo da Rosalía a Travis Scott, da Liam Gallagher ai Red Hot Chili Peppers. L’edizione 2023 è insuperabile. E c’è anche un (media) partner d’eccezione

L'avvio della collaborazione rappresenta per i Job Filmun'importante evoluzione.studenti del Centro che frequenteranno i corsi nel 2023 svilupperanno una ricerca sulla produzione europea ...... che dopo averlo diretto in Fontamaraaffida il ruolo di Nunzio nel film Vallanzasca "... Nel 2012 è stato protagonista di HappyMotel di Francesca Staasch, coprotagonista de Il volto di un'...Traduzione di Carlo Ghirri News correlate Sudan, evacuati tuttiitaliani. Meloni: l'Italia non ... Canfora said big lies about Ukraine In my younger, elders said you are a revolutionary at 18, ...

Gli I-Days Milano Coca-Cola stanno per tornare. Con una line-up che nemmeno il Coachella Vanity Fair Italia

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...