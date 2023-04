Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 aprile 2023) La scienza ha risolto il mistero degli. Da sempre abbiamo visto questi enormi focidi sonnecchiare al sole sulle coste della California, ma nessuno studio era ancora riuscito ad analizzare il loro sonno in maniera approfondita. Adesso, grazie alla ricerca di un gruppo americano di professori di ecologia marina, scopriamo l’imponderabile: è vero che sembra che glitrascorrano giornate intere a ronfarsela beati, tuttavia in realtà dormono complessivamente solo due ore al giorno. E, per quanto l’immagine consueta ce li mostri permanentemente spaparanzati al sole, abbioccatibagnanti che abbiano appena mangiato la peperonata in spiaggia, è emerso che glidormono solo per brevi pennichelle spezzettate che si concedono, ...