Glen Powell | Sydney Sweeney e Gigi Paris | ecco il triangolo amoroso di cui tutti parlano

Tra i film presentati in occasione del CinemaCon di Las Vegas c'è stato spazio anche per Anyone But You , commedia romantica scritta e diretta da Will Gluck con protagonistie Sydney Sweeney . I due hanno mostrato grande alchimia e hanno flirtato davanti al pubblico. Sydney Sweeney e: è nata una coppia "Le riprese del film si sono concluse poche ...Hanno soltanto una grande intesa sul set, o tra loro è nato un flirt Le indiscrezioni riguardo a una presunta storia d'amore tra Sydney Sweeney esono nate dopo che i due sono apparsi parecchio affiatati durante le riprese della romcom che hanno girato insieme, Anyone But You , e ora hanno ripreso vigore. Andiamo a scoprire perché. ...e Sydney Sweeney stanno facendo parlare molto di loro nelle ultime settimane. I due attori sono stati più volte paparazzati negli scorsi giorni sul set della nuova commedia romantica ...

Sydney Sweeney e Glen Powell flirtano davanti al pubblico del ... Movieplayer

I due attori si sono incontrati sul set e, da allora, hanno mostrato una grandissima alchimia che fa pensare che ci sia più di un'amicizia tra di loro. A confermarlo, è Gigi Paris, la fidanzata di Pow ...Abbiamo visto Sulle ali dell'onore (Devotion), il film con Jonathan Majors tra i protagonisti. Questa la recensione.