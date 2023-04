“Giusto tra le nazioni” al Console Giuseppe Castruccio

(Di venerdì 28 aprile 2023) Onorificenza di “tra le” alla memoria delper aver salvato centinaia di ebrei – Si è svolta oggi, venerdì 28 aprile 2023, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la cerimonia di consegna del titolo di “fra le” alla memoria di, diplomatico italiano grazie alla cui coraggiosa opera centinaia di ebrei furono messi in salvo dalle deportazioni naziste durante la seconda guerra mondiale. La cerimonia, aperta dal Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale della Farnesina, Ambasciatore Pasquale Terracciano, ha visto la partecipazione della Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni, della ...

Onorificenza di "Giusto tra le nazioni" alla memoria del Console Giuseppe Castruccio per aver salvato centinaia di ebrei - Si è svolta oggi, venerdì 28 ...