Giudice Sportivo | ecco le decisioni dopo Inter - Juve di Coppa Italia

Gli insulti di Massimiliano Allegri verso i membri della delegazione nerazzurra non vanno quindi incontro a nessun tipo di sanzione, con ilche ha soltanto comminato un'ammenda per ...Si è espresso ildopo il match di Coppa Italia tra Inter e Juve , vinto dai nerazzurri grazie a un gol di Dimarco che gli ha permesso di accedere alla finalissima che giocheranno contro la Fiorentina .Le uniche sanzioni comminate dalai club dopo le semifinali di ritorno della Coppa Italia sono le due ammende nei confronti di Juventus e Inter . Ammenda di 8mila euro alla società bianconera "per avere suoi ...

Maxi rissa e stangata del giudice sportivo: 21 squalificati CalcioMercato.it

Come si legge sul sito della Lega B, "in seguito al deposito in data 24 aprile 2023 della società Pisa di preannuncio di ricorso e successivamente.Nel comunicato ufficiale sul match di Coppa Italia non ci sono riferimenti ai momenti di tensione tra il tecnico bianconero e i dirigenti nerazzurri: doppia multa per le società, ma entrambe legate al ...