Giovane nigeriano non ha il biglietto e aggredisce una dipendente dell’Anm a Posillipo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ennesimo episodio di violenza su un autobus, vittima una. All’ora di cena, una chiamata alla centrale operativa mette in moto i carabinieri che intervengono a via, a Napoli. È un agente amministrativoa chiedere aiuto al 112. Un 22enne immigrato senza fissa dimora – originario della Nigeria – non ha con sé il. E non ne vuole sapere di mostrare i propri documenti né tantomeno di scendere dall’autobus di linea. L’aggressione allaGli animi si iniziano a scaldare. L’uomo minaccia eladell’Azienda napoletana con vistosi spintoni strattonandola più volte. L’autista del mezzo è costretto a fermarsi con gli altri pendolari all’interno dell’autobus. ...

Lunedì 24 aprile 2023, nel primo pomeriggio, una ragazza decide di andare a passeggio nel parco di Tor Tre Teste. Data l'ora, c'è poca gente intorno a lei. Unla nota e si avvicina, indossa anche la mascherina, ponendole una domanda: che nome ha in italiano il suo fondo schiena. Una domanda strana, in un pomeriggio assolato, in quasi ...... un 34enne. L'uomo l'ha avvicinata per scambiare qualche parola con lei e non è accaduto ... avrebbe domandato il prete, per poi toccare una natica della. Spaventata e col timore che ......del cittadinoC. F., disponendo altresì l'applicazione della misura cautelare in carcere. L'uomo risulta indagato per il reato di violenza sessuale commesso in danno di unadonna ...

Giovane nigeriano non ha il biglietto e aggredisce una dipendente ... Secolo d'Italia

Il giovane operava nella zona tra via Cassoli e via Ortigara, accusato di numerosi episodi di smercio. Vendeva soprattutto eroina, cocaina e marijuana. La difesa: "Lo facevo per mantenere la mia famig ...StampaHa palpeggiato una donna mentre entrava in un supermercato di Pastena, e cosi è finito in carcere. L’uomo, un nigeriano, ha avvicinato una giovane l’ha molestata. Domenica mattina è finito agli ...