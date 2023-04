Giornata per la sicurezza sul lavoro | 1 090 morti in Italia nel 2022

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il 28 aprile lamondiale per la salute e lasulcompie vent’anni. Istituita nel 2003 dall'Ilo, Organizzazione internazionale del, come momento di riflessione e confronto sui temi legati alla cultura della prevenzione nei contesti professionali, la ricorrenza si celebra ogni anno il 28 aprile per ricordare la data della promulgazione della Convenzione sullae la salute dei lavoratori, adottata nel 1981 dall'Ilo.