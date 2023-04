Giorgio Parisi e il cambiamento climatico | «Un disastro annunciato I giovani fanno bene a protestare | la politica non pensa al futuro»

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il professor, premio Nobel per la fisica nel 2021, in un’intervista a La Confessione riportata dal Fatto Quotidiano, parla della vittoria, di Elly Schlein e di Ultima Generazione che imbratta i monumenti. Ma anche della figlia che ha fatto coming out e ha avuto due figli all’estero tramite inseminazione artificiale. Nel colloquio con Peter Gomez dice che da bambino ha imparato a leggere prima i numeri delle lettere e che era un tipo solitario: «Avevo fatto le elementari dalle suore, non sapevo giocare a calcio e i miei tentativi erano rimasti frustrati. Anche la pallacanestro mi sfuggiva. Mi piaceva giocare a scacchi, ho letto tantissimo». Lada giovanedice che da giovane è entrato a far parte della sinistra extraparlamentare perché «mi aveva fatto molto impressione un filmato con ...

Il professor, premio Nobel per la fisica nel 2021, in un'intervista a La Confessione riportata dal Fatto Quotidiano , parla della vittoria, di Elly Schlein e di Ultima Generazione che imbratta i ...Così il Premio Nobel per la fisica, ospite de La Confessione di Peter Gomez , in un'intervista realizzata in esclusiva per TvLoft e disponibile da oggi sulla piattaforma . 'Le ...Parola del Premio Nobel per la fisica, ospite de La Confessione di Peter Gomez , in un'intervista realizzata in esclusiva per TvLoft e disponibile da oggi sulla piattaforma . che si ...

Giorgio Parisi e il cambiamento climatico: «Un disastro annunciato. I ... Open

È disponibile sulla piattaforma di TvLoft la puntata esclusiva de La Confessione in cui Peter Gomez intervista il fisico, premio Nobel, Giorgio Parisi. Ne anticipiamo alcuni stralci. Lei ha detto di a ...Con la conversione del decreto Pnrr, ha spiegato la ministra, «abbiamo messo in salvo l’iter per la realizzazione e fermato i parchi eolici. Il sito concorrente Meno ideoneo» ...