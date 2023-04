Giorgia Soleri eliminata da Pechino Express | l’attacco di Barbara Prezia | “Che vittimismo”

Durante l'ultima puntata sono state eliminate le Attiviste , ovveroe la compagna di viaggio Federica Fabrizio . Il percorso delle due influencer non è sempre stato semplice, anzi, ..."Ciò che ho scoperto di me è che la paura non mi può fermare, e io non devo farmi fermare dalla paura".saluta, assieme a Federica Fabrizio, l'avventura di "Pechino Express" (show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in onda ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW) all'ottava ...... l'adventure show condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio su Sky Uno ogni giovedì sera alle 21:15, ha visto 5 coppie protagoniste: le Attiviste (e Federica Fabrizio '...

Pechino Express, eliminate le Attiviste. Il saluto commosso di Giorgia Soleri: “La paura non mi può fermare” La Stampa

Pechino Express si avvicina sempre di più alla sua ultima puntata e all'interno del reality, che ora si è spostato in Cambogia, la tensione tra le coppie in gioco continua ...Mancano soltanto due settimane al gran finale di Pechino Express 2023 e la tensione - a braccetto con la fatica - si fanno sentire più che mai. L'ottava tappa del reality itinerante di Sky ha aperto, ...