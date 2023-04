Giorgetti vola all' Ecofin | stretto tra Patto di stabilità e Mes

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 aprile 2023) Non c’è tempo di rifiatare per il ministro dell’Economia, Giancarlo. Il giorno dopo l’inaspettata bocciatura del Def alla Camera – poi approvato questa mattina –a Stoccolma dove lo attende un duplice impegno, fra riunioni dell’Eurogruppo e l’, il vertice dei ventisette ministri europei delle Finanze. Da programma, si parlerà di crisi bancarie e di unione dei capitali. Ma a preoccuparesono soprattutto due argomenti, entrambi, per ragioni diverse, dirimenti per l’esecutivo: ildipresentato mercoledì dalla Commissione, che il ministro ha già avuto modo di criticare, e la ratifica del Mes, che il governo continua a rinviare nonostante le pressioni di Bruxelles. Partendo dalla governance economica, questa dovrebbe ...