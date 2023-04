Giordano | “Futuro Osimhen | sicuri che vada via?”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Victorpiace a tanti top club sul calciomercato. Si parla di Manchester United e Chelsea pronte a comprare il giocatore del Napoli. A radio Marte è intervenuto Antonio, giornalista del Corriere dello Sport: “Napoli e il Napoli vivranno una gran bella domenica anche se bisogna inserire la variabile dell’imprevedibilità del calcio. Io non penso che la Salernitana voglia recitare il ruolo di vittima sacrificale pur trovandosi in una posizione non eccessivamente a rischio. Non sono convinto di quanto è accaduto in questi giorni, visto che è un bel po’ che il Napoli ha cucito lo scudetto al petto. Forse si poteva fare ben altro. Io credo che non si possa macchiare questo clima di gioia e trasformarlo in un clima di pessimismo che è quello che è stato fatto in questi giorni. C’è stata un’organizzazione che ha tenuto presente esageratamente ...