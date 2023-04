Ginnastica artistica | World Cup 2023 | quattro azzurri centrano le finali a Il Cairo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Va in archivio la prima giornata di qualificazioni della tappa diCup di specialità diin corso di svolgimento a Il, in Egitto. Glihanno conquistato le primefornendo delle ottime prestazioni in pedana. Giorgia Villa, Asia ed Alice D’Amato hanno ottenuto un pass a testa. Asia al volteggio totalizza 14.016 come media dei due salti battendo anche la statunitense Joscelyn Roberson. Molto bene anche la gemella alice, che alle parallele ottiene un 14.466 e si piazza davanti a Giorgia Villa che totalizza 14.033: il bilancio è di treassicurate per le azzurre. Per quanto riguarda gli uomini, invece, Salvatore Maresca ha centrato la finale agli anelli con il punteggio di 14.700, il secondo migliore di giornata, ...

Via libera alla Spezia al progetto della nuova palestra dedicata allache verrà posizionata nell'area accanto al palazzetto G. Mariotti. Progetto che ha ottenuto i finanziamenti dal Pnrr per un importo di 5.349.886,38 euro. Nelle prossime settimane ...Castellammare di Stabia . A Il Cairo in Egitto è in corso di svolgimento il quarto e ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di goinnastica. Le gare, iniziate ieri, termineranno nella giornata di domenica 30 aprile. Presente anche il campano Salvatore Maresca, seguito nella trasferta egiziana dal coach Marcello Barbieri. Maresca,...Asia e Alice D'Amato insieme a Giorgia Villa puntano in alto anche nel secondo giorno della quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di, in corso di svolgimento al Cairo (Egitto). Asia D'Amato e Giorgia Villa saranno impegnate nella trave. Doppio impegno per Asia D'Amato che affronterà anche la prova a corpo ...

Dal 27 al 30 aprile Il Cairo (Egitto) ospita il quarto e ultimo appuntamento della World Cup 2023 di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile, circuito mondiale, riservato alle singole specialità, ...