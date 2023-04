(Di venerdì 28 aprile 2023) L’Italia ha prontamente mostrato i muscoli in apertura della quarta tappa delladel Mondo 2023 di. Il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità è sbarcato a Il(Egitto) e gli azzurri si sono distinti in occasione delle qualifiche., fresca di trionfo sulle parallele asimmetriche agli Europei, ha ribadito la propria caratura sugli staggi e ha firmato il miglior punteggio (14.466, 6.2 il D Score) precedendo Giorgia(14.033, 5.8 la nota di partenza). La genovese è la naturale favorita per il successo e la bergamasca sembra essere l’unica rivale credibile, anche perché il margine nei confronti dell’ucraina Yelyzaveta Hubareva (13.233) e della canadese Ava Stewart (13.033) è davvero ...

Prima giornata di qualificazioni e prime finali centrate per le ginnaste e i ginnasti azzurri, impegnati questo weekend a Il Cairo, in Egitto, per la World Cup di specialità di. Mentre le ragazze hanno affrontato la sfida a volteggio e parallele asimmetriche, i ragazzi hanno girato a corpo libero, cavallo con maniglie e anelli. Le tre agenti delle ...A laurearsi campionesse regionali per l'anno 2023 nel Campionato Regionale Individuale Silver disono tre ginnaste della Polisportiva Diavoli Rossi, che, a conferma della loro preparazione, staccano il pass per le finali Nazionali di Rimini, dominando la classifica regionale ...Poi riflettori anche sul tiro a volo, l'arrampicata e lacon la Coppa del Mondo a Il Cairo.

Ginnastica artistica, Asia e Alice D'Amato prime in Coppa del Mondo! Villa e Maresca in finale a Il Cairo OA Sport

A laurearsi campionesse regionali per l’anno 2023 nel Campionato Regionale Individuale Silver di ginnastica artistica ...E’ stato un weekend di gare quello appena trascorso per la SG La Patria, impegnata con i settori maschile e femminile della Sezione Artistica, su diversi campi di gara. Le giovani atlete dei corsi han ...