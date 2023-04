Ginnastica artistica | Asia D’Amato primeggia alla trave! Alice splendida al corpo libero | Macchiati e Mozzato in finale

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’Italia continua a distinguersi a Il Cairo (Egitto), dove va in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 diha eseguito il miglior esercizio di giornatatrave, venendo premiata con 13.433 (5.5 il D Score) e staccando il biglietto per ladi domenica, dopo che ieri era riuscita a raggiungere l’obiettivo al volteggio. La 20enne genovese, Campionessa d’Europa all-around nel 2022, ha ormai pienamente recuperato dall’infortunio e si lancia con grande ottimismo verso un weekend in cui può fare incetta di risultati di lusso. Per il momento sui 10 cm sono distaccate la norvegese Maria Tronrud (13.033), la statunitense Joscelyn Roberson (12.833) e la belga Erika Pinxten (12.666). Giorgia Villa ha commesso qualche sbavatura ed è quinta ...

Va in archivio la prima giornata di qualificazioni della tappa di World Cup di specialità diin corso di svolgimento a Il Cairo , in Egitto. Gli azzurri hanno conquistato le prime finali fornendo delle ottime prestazioni in pedana. Giorgia Villa, Asia ed Alice D'Amato ...Via libera alla Spezia al progetto della nuova palestra dedicata allache verrà posizionata nell'area accanto al palazzetto G. Mariotti. Progetto che ha ottenuto i finanziamenti dal Pnrr per un importo di 5.349.886,38 euro. Nelle prossime settimane ...Castellammare di Stabia . A Il Cairo in Egitto è in corso di svolgimento il quarto e ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di goinnastica. Le gare, iniziate ieri, termineranno nella giornata di domenica 30 aprile. Presente anche il campano Salvatore Maresca, seguito nella trasferta egiziana dal coach Marcello Barbieri. Maresca,...

Dal 27 al 30 aprile Il Cairo (Egitto) ospita il quarto e ultimo appuntamento della World Cup 2023 di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile, circuito mondiale, riservato alle singole specialità, ...