Ginestra degli Schiavoni | il sindaco Barile replica ad Abbate sul 118

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Premesso che da un consigliere regionale che è pure del mestiere visto che esercita la professione di medico, ci saremmo aspettati una soluzione molto più equilibrata o quantomeno una proposta per indurre la Regione Campania a mettere a disposizione dell’Asl Benevento più risorse e medici per tutti. Quel che lascia interdetti è l’entrata a gamba tesa su una problematica che è di competenza della ASL, delle sue strutture e che, come è stato autorevolmente dichiarato, ad oggi è in un una fase di studio in cui purtroppo sarà decisivo l’ammontare delle risorse e disponibilità“. Lo dichiara ildi, Edi, inalle proposte del consigliere regionale Ginosulla riorganizzazione del servizio 118. “È ...

118, il sindaco di Ginestra degli Schiavoni risponde a Gino Abbate Retesei

«Attualmente i medici del 118, in servizio nei Saut, sono 58 (44 dipendenti e 14 convenzionati) su un organico previsto di 72 unità. A questi vanno aggiunti 6 medici della ...