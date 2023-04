Gianluca Zaccaria de Il Patriarca | «Essere troppo buoni non è un difetto»

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nella fiction di Canale 5 diretta da Claudio Amendola presta il volto ad Alessandro, il fidanzato di Carlo. In questa intervista, invece, parla di futuro, speranza e paure

Gianluca Zaccaria: «Io, tra Il Patriarca, Bellocchio e Heath Ledger» The Hot Corn Italy

Nella fiction di Canale 5 diretta da Claudio Amendola presta il volto ad Alessandro, il fidanzato di Carlo. In questa intervista, invece, parla di futuro, speranza e paure ...Ora in televisione con Il patriarca, la fiction di Claudio Amendola, Gianluca Zaccaria racconta progetti e passioni a Hot Corn, tra la folgorazione per Heath Ledger e il ...