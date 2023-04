Giancarlo Giannini consegna alla Meloni l’Oscar della politica | “Mi piace da vent’anni | ha le idee chiare”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 aprile 2023) In una lunga intervista a “Libero” il grande attore italiano,, si spertica in lodi sul cinema italiano, soprattutto quello vintage, parla con un po’ di rammarico di un Oscar mai ricevuto e confessa, in, la sua ammirazione per Giorgia. A 80 anni compiuti lo scorso mese di agosto,è ancora una star internazionale e – come ricorda Daniele Priori su “Libero” – è reduce dall’assegnazione di una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, inaugurata negli Usa pochi giorni primacerimonia per gli Oscar, riconoscimento è toccato a due soli attori italiani nella storia: Rodolfo Valentino per il cinema muto,per quello sonoro. “La stella è meglio delperché con ...