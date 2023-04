Gessica Notaro ospite ad Amici 22 rivela la data esatta del suo matrimonio!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si è appena conclusa una nuova puntata del daytime di22. Puntata molto emozionante in quanto i ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrare un’molto speciale:. La ragazza è un’attivista e artista molto famosa soprattutto in Italia. La sua storia però ha fatto parte di tutte le pagine di cronaca nera di tutto il mondo: il 10 Gennaio del 2017 infatti la vita diè arrivata alla bocca e alla vista di tutti a causa del suo ex fidanzato. Questo infatti, ormai sei anni fa, le ha sfregiato il volto con l’acido e le ha cambiato per sempre la vita. Per il crimine, l’uomo è stato condannato a 15 anni di carcere. Tutto ciò ha resoancora più forte di quello che già era, diventando un’attivista che spesso e volentieri ...