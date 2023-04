Gentiloni | «L' Italia sul Mes non dovrebbe essere in discussione»

Così il commissario europeo all'Economia Paolorisponde, a margine dell'Eurogruppo nei pressi dell'aeroporto di Stoccolma, a chi gli chiede se sia preoccupato per la bocciatura ieri alla ...... peril fatto che ci siano reazioni critiche in Germania, ma anche in senso opposto da altre parti come in"potrebbe significare o che abbiamo davvero una proposta molto buona ed ...Con una crescita dello 0,5% nel primo trimestree Spagna guidano la classifica dei partner europei e fanno meglio dell'intera Eurozona che ... Paolo. "L'ambizione responsabile paga. ...

Gentiloni, Italia su Mes non dovrebbe essere in discussione - Europa Agenzia ANSA

Poi, in merito alle reazioni negative sulla proposta dell'esecutivo Ue per la riforma della governance economica Ue, ha detto: «Sono fiducioso che la base fornita dalla commissione può facilitare» ...Si replica per certi versi l’approccio usato nei Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) con un ruolo sempre più importante per la Commissione europea anche se i challenges nazionali diventano ...