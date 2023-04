GdS – Esame Fifa per agenti | promosso il 52%

Leggi su justcalcio

Resi noti i risultati della prima prova tenuta in tutto il mondo per ottenere l'abilitazione a operare sul mercato comesportivi: solo in 1.962 (il 52%) hanno superato il test Il 52% dei candidati ha superato il primoperdi calciosvolto in tutto il mondo il 19 aprile. Rispetto alle oltre 6.500 domande inizialmente presentate, sono stati 3.800 i candidati che effettivamente lo hanno sostenuto e 1.962, ovvero il 52%, quelli che lo hanno passato ricevendo la licenza di agente di calcio. La prossima prova è prevista per il 20 settembre, mentre avere la licenza per operare nel calciomercato sarà obbligatorio dal 1° ottobre. I candidati inizialmente erano stati, per la precisione, 6.586, ma le domande completate per sostenere ...