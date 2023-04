La vittoria contro la Roma può avere acceso lo sprint Atalanta verso l'Europa, ma domaniè atteso dal Torino del suo 'allievo' Juric e la guardia andrà tenuta molto alta. Potrebbe essere una gara a specchio, non solo perché al comune credo tattico ora si abbina il medesimo ..."Speriamo di recuperare presto anche Lookman, che non ci sarà nemmeno domani". Gian Pieroannuncia la terza assenza consecutiva del cannoniere (13 più 2 in Coppa Italia) dell'...è un......Pieroha presentato in conferenza stampa la sfida di domani (ore 20,45) contro il Torino 'Trittico importante da domani Con tre partite in una settimana, non solo per noi, è un...

Gasperini: "Momento delicato, ma Europa nel mirino. Lookman è ancora out" La Gazzetta dello Sport

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match della sua Atalanta contro il Torino del suo figlioccio Ivan Juric.